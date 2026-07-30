Туск: ближайшие 100 дней могут решить исход украинского конфликта Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими для исхода у.
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Туск: ближайшие 100 дней могут решить исход украинского конфликта Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими для исхода у.
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