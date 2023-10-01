Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём пожилого человека

"Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём пожилого человека! В этот день мы отдаем дань уважения представителям старшего поколения, трудом которых строился и развивался наш город.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии