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Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём пожилого человека

Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём пожилого человека

"Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём пожилого человека! В этот день мы отдаем дань уважения представителям старшего поколения, трудом которых строился и развивался наш город.

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