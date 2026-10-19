Пригодится для игровых приставок и SteamOS Портативные игровые консоли на процессорах Intel станут лучше, так как компания собирается добавить полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton.
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