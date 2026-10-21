В октябре 1941 года немецкое командование назначило к расстрелу 2300 заложников, но поимённый музейный учёт установил 2796 погибших в Крагуеваце и окрестных сёлах — как регулярные части вермахта превратили штабной расчёт в массовую расправу над школьниками, учителями, рабочими и другими мирными жителями.