Экономист Щербаченко: в феврале курс доллара останется в диапазоне 90–98 рублей

Национальная российская валюта в январе укрепила свои позиции на 4%, достигнув отметки в 98 рублей за один американский доллар, сообщил экономист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко в беседе с интернет-изданием "Лента.