Георгиев в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч. Он отразил 40 из 46 бросков «Эдмонтона»

Вратарь «Колорадо» отразил 40 из 46 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:6). Ранее в текущем сезоне россиянин пропустил 6 шайб от «Сент-Луиса» и 7 от «Вегаса» (оба матча состоялись в ноябре прошлого года).