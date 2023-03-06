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Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Векич вернулась в топ-30, Рахимова обновила личный рекорд

Чемпионка Остина Марта Костюк дебютировала в топ-40, финалистка Варвара Грачева поднялась на 22 строчки рейтинга WTA.

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