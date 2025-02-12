Посол РФ назвал невозможным успех ядерной сделки без участия Москвы и Пекина

Global Look Press/Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com Без участия Москвы и Пекина в процессе переговоров по ядерной сделке с Тегераном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) не удастся достичь положительных показателей.
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