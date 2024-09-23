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Семья грозившего отрезать язык учительнице из Челябинска заявила, что та «сама виновата»

Семья грозившего отрезать язык учительнице из Челябинска заявила, что та «сама виновата»

Родственник мужчины, который обматерил учительницу математики в челябинской школе и угрожал отрезать ей язык, заявил, что педагог виновата сама.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Цыгане вообще-то молдаване. По жительству, по паспортам. В массе. Так что туда их, туда.
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2 час.
АК
Александр Кутуев
Гнилой народец! Возможно самый гнилой на земле.
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56 мин.
Валерий Харин
Что то не слышно правдоруба Быстрыкина, он такие дела берёт на личный контроль. Наверное устал бороться с окружением гаранта, а крупные специалисты похоже встали на крыло  и законов для них нет.
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42 мин.

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