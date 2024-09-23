Семья грозившего отрезать язык учительнице из Челябинска заявила, что та «сама виновата»

Цыгане вообще-то молдаване. По жительству, по паспортам. В массе. Так что туда их, туда.

Валерий Харин

Что то не слышно правдоруба Быстрыкина, он такие дела берёт на личный контроль. Наверное устал бороться с окружением гаранта, а крупные специалисты похоже встали на крыло и законов для них нет.