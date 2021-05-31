Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали в Пулково

Бывший координатор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила о задержании полицейскими экс-директора организации Андрея Пивоварова перед вылетом из петербургского аэропорта Пулково.
Бывший координатор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила о задержании полицейскими экс-директора организации Андрея Пивоварова перед вылетом из петербургского аэропорта Пулково.
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