На российских дорогах стало меньше гибнуть людей из-за пьяных за рулем

Число погибших в России за период с января по октябрь этого года в авариях с участием нетрезвых водителей снизилось на 26%, получивших ранения в них меньше на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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