Рогов: ВС России уничтожили удерживаемый ВСУ больше двух лет укрепрайон

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что российские военные смогли уничтожить укрепрайон около населённого пункта Нестерянка.
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