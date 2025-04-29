Посол Индии оценил возможность обеспечения безопасности в стране после теракта

REUTERS/Sharafat Ali Индия без какой-либо помощи сможет обеспечить необходимый уровень безопасности после теракта, не обращаясь при этом к другим странам, заявил "Известиям" посол этой страны в РФ Винай Кумар.
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