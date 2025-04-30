Информацию о зарегистрированных взносах можно будет проверить в режиме реального времени

В Республике Молдова будет создана новая информационная система управления движимым залогом. Она заменит нынешнюю устаревшую технологическую платформу и будет работать исключительно в режиме онлайн, без бумажных документов, сообщает IPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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