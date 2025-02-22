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Царьград

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Лавров и Ушаков ведут переговоры в Эр-Рияде с США для смягчения кризиса

Лавров и Ушаков ведут переговоры в Эр-Рияде с США для смягчения кризиса

Анкара готова принять переговоры России и США, но конкретика пока отсутствует. Встреча запланирована на ближайшие недели для обсуждения двусторонних отношений.

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