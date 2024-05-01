Военкор Зимовский заявил о бегстве ВСУ из Работино, за которое шли жестокие бои

По сообщению военного корреспондента Александра Зимовского, который сослался на свои источники, подразделения вооруженных сил Украины оставили село Работино, которое было символом киевского летнего контрнаступления.
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