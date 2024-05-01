РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Кстати:"Киев тоже нашь"!Полковник Лоуренс...
  • Boris Borisov
    На сегодня 27 апреля  2024 года кроме поганого трепачества державного ---- ничего  нет !!!!!!Совбез: Конфискац...
  • Наталия Сорокина
    Эта мадам Урсула всегда смотрела на Зеленского глазами влюблённой кошки... А на что способна "влюблённая женщина" ник...Политик Филиппо н...

Военкор Зимовский заявил о бегстве ВСУ из Работино, за которое шли жестокие бои

Военкор Зимовский заявил о бегстве ВСУ из Работино, за которое шли жестокие бои

По сообщению военного корреспондента Александра Зимовского, который сослался на свои источники, подразделения вооруженных сил Украины оставили село Работино, которое было символом киевского летнего контрнаступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх