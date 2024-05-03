И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

В таких случаях необходимо предъявлять огромные штрафы и ограничивать торговые, промышленные , политические и др. отношения и объявлять санкции до тех пор пока не будут принесены извинения на всех уровнях . Если этого не требовать , то так будут всегда дёргать и тревожить . У нас чихнули на Востоке , а в Европе уже орут