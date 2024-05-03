Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • владимир рябченко
    А ещё надпись: гарант демократии... или что-нить именное... Джо Байден, например...К Абрамсу уже при...
  • Halszka Brzozowska
    SUPER 💪💪💪💪💪💪💓💓"Секретное оружие...
  • Halszka Brzozowska
    💓💓💯💯💪💪💪💪💓💓"Секретное оружие...

И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

На случай ядерного нападения США в годы холодной войны у Советского Союза назрел план контратаки, в котором основная роль будет отведена комплексу автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр".

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Комментарии
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W
Walery
МИД Норвегии дважды ставил в известность российскую сторону о возможном проведении научного эксперимента...  Научного ли? Кто сегодня  может верить западному гендерному сообществу ?
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14 час.
Юрий анин
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В таких случаях необходимо предъявлять огромные штрафы и ограничивать торговые, промышленные , политические и др.  отношения и объявлять санкции  до тех пор пока не будут принесены  извинения на всех уровнях . Если этого не требовать , то так будут всегда дёргать и тревожить . У нас чихнули на Востоке , а в Европе уже орут
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13 час.

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