На случай ядерного нападения США в годы холодной войны у Советского Союза назрел план контратаки, в котором основная роль будет отведена комплексу автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр".
И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?
Комментарии
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W
Walery
МИД Норвегии дважды ставил в известность российскую сторону о возможном проведении научного эксперимента... Научного ли? Кто сегодня может верить западному гендерному сообществу ?
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14 час.
Юрий анин
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В таких случаях необходимо предъявлять огромные штрафы и ограничивать торговые, промышленные , политические и др. отношения и объявлять санкции до тех пор пока не будут принесены извинения на всех уровнях . Если этого не требовать , то так будут всегда дёргать и тревожить . У нас чихнули на Востоке , а в Европе уже орут
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13 час.
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