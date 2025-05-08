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Царьград

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Эстонская оппозиция против отправки военных на Украину: Хельме предлагает вернуть беженцев

Эстонская оппозиция против отправки военных на Украину: Хельме предлагает вернуть беженцев

Лидер эстонской оппозиции Мартин Хельме выступил против отправки военных на Украину, предложив вернуть украинских беженцев призывного возраста.

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