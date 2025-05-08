Лидер эстонской оппозиции Мартин Хельме выступил против отправки военных на Украину, предложив вернуть украинских беженцев призывного возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Два мощнейших удара Лаврова. На переговорах жирная точка: Важнейшее послание предателям и болезненный прилёт по США. Смертельный риск НАТО
- Ад для прибалтийских снайперш. Удар по Харькову. "Белые колготки" не выжили
- Дело идёт к развязке. Белоусов готов. "План Б" должен стать последним ударом по Украине?
Свежие комментарии