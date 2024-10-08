Виктория Дайнеко рассказала, что пережила выкидыш

Певица Виктория Дайнеко в беседе с Натальей Подольской рассказала, что пережила выкидыш. Несмотря на то, что она очень хотела бы стать мамой во второй раз (у неё уже есть девятиоетняя дочь), сделать это у неё не получается по состоянию здоровья.