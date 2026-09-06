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Царьград

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New York Post: в Калифорнии разбился самолет, погибли два человека

New York Post: в Калифорнии разбился самолет, погибли два человека

В Калифорнии в районе Фресно разбился частный самолет, что привело к гибели двух человек. Еще двое находящихся на борту были доставлены в больницу в критическом состоянии.

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