«Передайте тёте, пусть завидует молча»: Волочкова унизила Поплавскую

Балерина заявила, что не знакома с творчеством актрисы. Анастасия Волочкова Dmitry Golubovich/Global Look PressАнастасия Волочкова продолжает настаивать на том, что ей не нужна помощь специалистов по борьбе с алкоголизмом.
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