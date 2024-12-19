Такое утро, что остро чувствуешь потребность в чуде. Открываем календарь дат – и вот оно: День Николая Чудотворца.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Такое утро, что остро чувствуешь потребность в чуде. Открываем календарь дат – и вот оно: День Николая Чудотворца.