Экс-главком НАТО рассказал о важности «озера альянса» в случае войны с Россией

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало Балтийское море почти внутренним «озером» альянса с редкими полосками российской территории, в случае войны эта акватория будет использоваться для давления на Калининград.
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