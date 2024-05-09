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Экс-главком НАТО рассказал о важности «озера альянса» в случае войны с Россией

Экс-главком НАТО рассказал о важности «озера альянса» в случае войны с Россией

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало Балтийское море почти внутренним «озером» альянса с редкими полосками российской территории, в случае войны эта акватория будет использоваться для давления на Калининград.

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