Новый подрядчик станции «Спортивная» вывел специалистов на объект

В настоящее время готовятся необходимые документы для начала работ. Специалисты ООО «Акви Технолоджи», с которым накануне МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» подписало контракт на завершение строительства станции метро «Спортивная», сегодня, 6 марта, вышли на объект.