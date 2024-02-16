В Челябинской области стало меньше жертв телефонных мошенников

Однако аферисты придумывают все новые способы обмана. Согласно опросу, проведенному специалистами социологического агентства «Вебер», более 15% жителей России попались на новую мошенническую схему: аферисты используют высокие технологии, генерируют фото и видео для большей убедительности.
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