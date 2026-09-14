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Царьград

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует продолжить играть в футбол

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует продолжить играть в футбол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью признался, что чувствует себя моложе своих лет и намерен продолжать футбольную карьеру.

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