Оскорбивший русских, цыган спрятался в полиции, когда 50 русских приехали спросить за сказанное

Sergey Ivanov

Вздор! Есть плохие национальности! Хотя бы потому, что преступность как раз и проистекает из национальных традиций и национальных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Традиций, кстати, чаще всего средневековых. Азербайджанцы, например- прирожденные торгаши и базарные жулики. Цыгане- мелкое ворье, попрошайки, обман, гадания, мелкая торговля наркотой. Чеченцы- серьезные бандиты, которые работают по- крупному. Крышуют бизнес, берут откаты... Русские- преступники по пьяни, по глупости. Без всякого умысла и без всякой для себя выгоды. Оно, конечно, верно: Нельзя весь народ обвинять в преступлениях одного. Но как быть, если один таджик, убивший русского просто за слово, которое показалось ему обидным, прячется за спиной своей диаспоры? А диаспора его выгораживает не потому, что он прав- а потому, что он преступник, но СВОЙ! Ну, а если так- то пусть эта диаспора разделит с виновником его вину! И это будет справедливо.