# Чернильница Друзья, сегодня для вас очередная история от Русской общины. История о том, как даже самые дерзкие и отъявленные негодяи бегут пождав хвост за помощью к полицейским, стоит только почувствовать силу оппонента.
Оскорбивший русских, цыган спрятался в полиции, когда 50 русских приехали спросить за сказанное
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Михаил Молчев
Не погрома, а справедливого суда имени товарища Линча!
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1 час.
Sergey Ivanov
Вздор! Есть плохие национальности! Хотя бы потому, что преступность как раз и проистекает из национальных традиций и национальных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Традиций, кстати, чаще всего средневековых. Азербайджанцы, например- прирожденные торгаши и базарные жулики. Цыгане- мелкое ворье, попрошайки, обман, гадания, мелкая торговля наркотой. Чеченцы- серьезные бандиты, которые работают по- крупному. Крышуют бизнес, берут откаты... Русские- преступники по пьяни, по глупости. Без всякого умысла и без всякой для себя выгоды. Оно, конечно, верно: Нельзя весь народ обвинять в преступлениях одного. Но как быть, если один таджик, убивший русского просто за слово, которое показалось ему обидным, прячется за спиной своей диаспоры? А диаспора его выгораживает не потому, что он прав- а потому, что он преступник, но СВОЙ! Ну, а если так- то пусть эта диаспора разделит с виновником его вину! И это будет справедливо.
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34 мин.
SI
Sergey Ivanov
А вот представьте себе ситуацию: Толпа ценных специалистов хором избивает русского (а они смелые только в толпе. Поодиночке каждый из них- трус), который посмел им сделать замечание. Русский от побоев умирает. А наша самая гуманная в мире фемида год занята тем, что выясняет, кто именно нанес последний, смертельный удар... Законность, доведенная до абсурда.... А позвольте спросить: Вот если вся толпа избивала человека, и каждый из этой толпы хотел его убить- то не все ли равно, у кого именно был нож? Каждый из них бил именно с целью убить! А значит, все они- убийцы! В равной степени! И каждый должен получить пулю. Нет, все- таки есть справедливое начало в теории Вышинского о коллективной ответственности....
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22 мин.
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