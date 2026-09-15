Где рухнули, где взлетели: как радикально изменилась аграрная отрасль на Алтае

Доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве Алтайского края начала расти – после минимальных за последние 5 лет 17% в 2021 году по итогам первого полугодия 2026 года она достигла 25%.
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