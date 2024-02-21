Россия вышла на третье место по числу турзаездов в Таиланд

Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии. За первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347 тысяч россиян, заявила министр туризма и спорта Королевства Судаван Вангсупхакиткосон.