Россия вышла на третье место по числу турзаездов в Таиланд

Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов после Китая и Малайзии. За первые полтора месяца 2024 года страну посетили более 347 тысяч россиян, заявила министр туризма и спорта Королевства Судаван Вангсупхакиткосон.
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