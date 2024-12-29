В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать

Alex Nемо "...Гражданам, желающим остаться в России на законных основаниях, предложат пройти процедуру легализации своего статуса и принять меры по ассимиляции в российское общество..." Вот тут хотелось бы поподробнее услышать что под этим подразумевается. Очередная раздача паспортов с вертолётов тем кто желает остаться, но не желает жить по законам РФ, уважать нормы и правила поведения в стране? Тем кто по сигналу из-за кордона установит мину в автомобиль и с радостью нажмет кнопочку чтобы она взорвалась? А если окажется что это ваш автомобиль?

Андрей И? Какой вывод? Я не в курсе, что там и как с Медведевым было... Меня больше интересует сегодняшние реалии! А так можно и Ельцина с Горбачем пообсуждать, только есть ли в этом смысл...?