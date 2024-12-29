Avia.pro - СМИ Меня зовут Наталья, я обычный человек. Живу в Москве, работаю в офисе, как и многие.
В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать
Комментарии
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Alex Nемо
"...Гражданам, желающим остаться в России на законных основаниях, предложат пройти процедуру легализации своего статуса и принять меры по ассимиляции в российское общество..." Вот тут хотелось бы поподробнее услышать что под этим подразумевается. Очередная раздача паспортов с вертолётов тем кто желает остаться, но не желает жить по законам РФ, уважать нормы и правила поведения в стране? Тем кто по сигналу из-за кордона установит мину в автомобиль и с радостью нажмет кнопочку чтобы она взорвалась? А если окажется что это ваш автомобиль?
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17 час.
Андрей
И? Какой вывод? Я не в курсе, что там и как с Медведевым было... Меня больше интересует сегодняшние реалии! А так можно и Ельцина с Горбачем пообсуждать, только есть ли в этом смысл...?
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15 час.
ninikooo Митусова
Молодец, девушка! Проявила бдительность. Хорошо, что все обошлось благополучно- поди знай, что у этих замошашек на уме и в сумках- уже проходили Норд- ОСТ, там твари в женских одеждах были начинены взрывчаткой.
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15 час.
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