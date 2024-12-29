Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Евгений Кузнецов
    Сами во всем виноваты-Кто не скачет тот москаль.Вот и скачите.Записки киевлянки...
  • Вера смелых
    На это я не могу возразить, потому как не бывала в исконно украинских местах. Хрена их знает, на каких основаниях они...Знаете, чего они ...
  • Олег Самойлов
    Понимаете, Вера, говоря, что "...Местечковое отношение к москалям в годы до развала не переходило в акты ненависти......Знаете, чего они ...

В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать

В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать

Avia.pro - СМИ Меня зовут Наталья, я обычный человек. Живу в Москве, работаю в офисе, как и многие.

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Комментарии
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Alex Nемо
&quot;...Гражданам, желающим остаться в России на законных основаниях, предложат пройти процедуру легализации своего статуса и принять меры по ассимиляции в российское общество...&quot; Вот тут хотелось бы поподробнее услышать что под этим подразумевается. Очередная раздача паспортов с вертолётов тем кто желает остаться,  но не желает жить по законам РФ, уважать нормы и правила поведения в стране? Тем кто по сигналу из-за кордона установит мину в автомобиль и с радостью нажмет кнопочку чтобы она взорвалась? А если окажется что это ваш автомобиль?
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17 час.
Андрей
И? Какой вывод? Я не в курсе, что там и как с Медведевым было... Меня больше интересует сегодняшние реалии! А так можно и Ельцина с Горбачем пообсуждать, только есть ли в этом смысл...?
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15 час.
ninikooo Митусова
Молодец, девушка! Проявила бдительность. Хорошо, что все обошлось благополучно- поди знай, что у этих замошашек на уме и в сумках- уже  проходили Норд- ОСТ, там твари в женских одеждах были начинены взрывчаткой.
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15 час.

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