Из рядов ВСУ бегут всё чаще и всё быстрее

Чем хуже идут дела у украинской армии на поле боя, тем больше дезертиров в её рядах. сегодня в следственных изоляторах и в тюрьмах находятся тысячи подследственных и заключённых, из которых можно было сформировать одну бригаду как минимум.
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