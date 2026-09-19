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Активность избирателей на выборах-2026 растет: Ямал преодолел экватор явки, Югра перешагнула за 42 %

Активность избирателей на выборах-2026 растет: Ямал преодолел экватор явки, Югра перешагнула за 42 %

ТЮМЕНЬ, 19 сентября, ФедералПресс. Второй день голосования в регионах тюменской «матрешки» демонстрирует уверенный рост гражданской активности.

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