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Царьград

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Сенатор Грэм: отношение Путина к переговорам с Украиной может навредить Китаю

Сенатор Грэм: отношение Путина к переговорам с Украиной может навредить Китаю

Американец считает, что на самом деле президент не хочет вести диалог.Американский сенатор Линдси Грэм заявил в X, что решения Владимира Путина по конфликту на Украине способны навредить Китаю и другим союзникам России.

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