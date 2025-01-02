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Андрей Рублев сенсационно уступил Фабиану Марожану в Гонконге. Букмекеры полагали, что россиянин выиграет трофей

Андрей Рублев неудачно начал 2025 год. Фаворит всего турнира уступил Фабиану Марожану из Венгрии в трех партиях – 5:7, 6:3, 3:6.

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