Авиаэксперт Прядка: стоячие места создадут повышенную нагрузку на самолет

В будущем году в самолетах планируется начать внедрять стоячие места для пассажиров. Однако такое решение чревато негативными последствиями, так как создаст дополнительную нагрузку на самолеты, предупредил в беседе с 360.
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