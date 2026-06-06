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LADA Azimut почти готов: как выглядит новый кроссовер «АвтоВАЗа» и когда ждать старт продаж

LADA Azimut почти готов: как выглядит новый кроссовер «АвтоВАЗа» и когда ждать старт продаж

На Петербургском международном экономическом форуме показали один из самых ожидаемых российских автомобилей последних лет.

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