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Конфликт с Россией все глубже затягивает Швецию: ей уготована опасная роль

Конфликт с Россией все глубже затягивает Швецию: ей уготована опасная роль

Швеция втягивается все глубже в конфликт с Россией. Мы не только оказываем Киеву мощную военную и финансовую поддержку для продолжения опосредованной войны и готовим ему солдат и летчиков, но и сами готовимся на роль плацдарма для войск союзников.

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