Алтайскую модель Диану Галину в состоянии глубокой комы перевезут из Китая в Россию

Почти месяц девушка находится в больнице в Пекине в стабильно тяжелом состоянии 20-летняя модель из Алтайского края Диану Галину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае, до сих пор находится в глубокой коме, ее планируют отправить в Россию.