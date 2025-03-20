Алтайскую модель Диану Галину в состоянии глубокой комы перевезут из Китая в Россию

Почти месяц девушка находится в больнице в Пекине в стабильно тяжелом состоянии 20-летняя модель из Алтайского края Диану Галину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае, до сих пор находится в глубокой коме, ее планируют отправить в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии