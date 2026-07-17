Трамп обвинил Китай в похищении данных 220 миллионов американских избирателей

Он назвал это крупнейшей утечкой в истории и потребовал от спецслужб расследовать сокрытие информацииКитай получил несанкционированный доступ к данным 220 миллионов американских граждан, утверждает президент США Дональд Трамп.
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