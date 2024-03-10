В РФ планируют создать три новые особые экономические зоны

Постановление правительства Российской Федерации об учреждении трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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