Прямая речь специально для «Медицинской России»: Руководитель проекта «Ordinatura_org» Владислав Ледовский – о принудительной отработке для врачей

Руководитель проекта «Ordinatura_org» Владислав Ледовский – о планах Госдумы ввести принудительную трехлетнюю отработку со штрафами для врачей: Автор законопроекта использует такую формулировку как «штраф в двукратном размере для выпускников, которые не пошли на отработку».
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