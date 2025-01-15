Прямая речь специально для «Медицинской России»: Руководитель проекта «Ordinatura_org» Владислав Ледовский – о принудительной отработке для врачей

Руководитель проекта «Ordinatura_org» Владислав Ледовский – о планах Госдумы ввести принудительную трехлетнюю отработку со штрафами для врачей: Автор законопроекта использует такую формулировку как «штраф в двукратном размере для выпускников, которые не пошли на отработку».