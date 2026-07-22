Появилось видео начала конфликта в Грузии, при котором избили россиянку

Момент начала конфликта в грузинском отеле, в результате которого избили россиянку, попал на видео. Словесная перепалка завязалась после того, как находящиеся в номере отеля девушки решили выглянуть из окна и поприветствовать присутствующих на улице гостей праздника, однако в ответ столкнулись с нецензурной бранью.