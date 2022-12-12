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Анатолий Якунин: «Преступное сообщество без чиновников не может существовать»

Анатолий Якунин: «Преступное сообщество без чиновников не может существовать»

Как участковый милиционер из Должанского района стал начальником Главного управления МВД России по городу Москве? Почему мечта стать директором совхоза не сбылась? Какую помощь оказал в карьерном росте министр внутренних дел Владимир Колокольцев?  Насколько важна роль чиновников в создании организованных преступных групп на Орловщине? Каких бойцов готовит на территории региона экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний? Эти и другие темы – в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» с генерал-лейтенантом внутренней службы, президентом региональной федерации самбо Анатолием Якуниным.

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