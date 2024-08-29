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Еврокомиссия расширила список онлайн-гигантов. И добавила туда PornHub

Еврокомиссия расширила список онлайн-гигантов. И добавила туда PornHub

Еврокомиссия расширила список онлайн-гигантов, подпадающих под строгий контроль по Закону о цифровых услугахВ апреле 2023 года Еврокомиссия представила первый список очень больших онлайн-платформ и поисковых систем, которые будут находиться под усиленным контролем в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).

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