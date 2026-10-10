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Telegraph сообщила о риске конфликта интересов в Совете мира

Telegraph сообщила о риске конфликта интересов в Совете мира

Участники созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе связаны с компаниями из израильского оборонного сектора и структурами, инвестирующими в предприятия на Западном берегу, пишет 10 октября The Telegraph.

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