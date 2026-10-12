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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Все малонаселенные пункты России подключат к мобильному интернету к 2030 году

Все малонаселенные пункты России подключат к мобильному интернету к 2030 году

Цель — ликвидировать "белые пятна" на карте связи и дать жителям отдаленных сел доступ к госуслугам, телемедицине и онлайн-образованию К 2030 году все малонаселенные пункты России получат доступ к мобильному интернету LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

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