Все малонаселенные пункты России подключат к мобильному интернету к 2030 году

Цель — ликвидировать "белые пятна" на карте связи и дать жителям отдаленных сел доступ к госуслугам, телемедицине и онлайн-образованию К 2030 году все малонаселенные пункты России получат доступ к мобильному интернету LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.
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