«Понуждение к размножению»: СПЧ против новых рекомендаций Минздрава

Новые методические рекомендации Минздрава по репродуктивной диспансеризации вызвали нешуточный скандал.
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- - Правительство В...
- А король-то голый!
- ВС А король-то голый!
"...Статистика испортится. Демография не улучшится. А доверие к системе — упадёт..." Доверия к системе нет от слова вообще! Оттого и демография не улучшится! Все ритуальные пляски с изобретением указов, постановлений и фейковых документов бесполезны, пока власть не задумается о возврате доверия к своим действиям! А этого нет и не будет при нынешнем режиме, которым управляют "свои"!
Со школьной скамьи девочек надо обучать говорить "правильно", что они будут рожать 5 детей, и вся проблема будет решена. А как получиться, это уже другая тема.
Явное подселение инкуба в самку. Или отсутствие образа вменяемого отца в ней. Никто не поможет - особенно в условиях должной работы эпифиза и мутного диморфизма у самцов. Местные психоулухи "изучают" триггерные реакции - в их понимании никакого Психо нет. Демичева сама пропустила приём таблеток - не ясно, что она делает на социальной работе, издавая неинформативное кря-кря. Также не ясно, что так возбудились потенциальные поциэнтки. Выросла бородавка - "медик" направляет к онкологу, узкому специалисту, так как страховая компания расширила список оплачиваемых ею консультаций. Можно и не ходить, пусть бородавка подрастает до зрелой меланомы.
К психологам надо отправить авторов данной инициативы. Не надо путать причины со следствием. Даже во время и после ВОВ люди не отказывались от рождения детей, потому, что были уверены в завтрашнем дне. Верили, и не без оснований, что завтра будет лучше, чем сегодня. Они знали, что у них будет работа, что цены не взлетят, а, наоборот, будут снижаться. Не было ипотеки и кредитов под безумные проценты. Не было такого количества нахлебников на бюджет государства, как теперешние Думы всех размеров, не было бесчисленного количества банков. Этот список можно продолжать бесконечно. Кстати, после ВОВ, все население СССР было примерно равным населению теперешней России, и никто не вопил о демографическом кризисе , и справились, подняли струну из руин..