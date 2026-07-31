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Газета.ру

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Автомобиль Ленина перевезли на временное хранение из-за капитального ремонта

Автомобиль Ленина перевезли на временное хранение из-за капитального ремонта

Уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу из коллекции Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет.

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