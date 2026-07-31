Автомобиль Ленина перевезли на временное хранение из-за капитального ремонта

Уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу из коллекции Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии