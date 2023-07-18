Царьград

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Наместник Лавры обратился из СИЗО: "Решения судьи давным-давно заготовлены"

Наместник Лавры обратился из СИЗО: "Решения судьи давным-давно заготовлены"

Помещённый в СИЗО Киева наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел обратился к братии из СИЗО.Наместник православной Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви митрополит Павел обратился к братии из места заключения в СИЗО Киева.

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