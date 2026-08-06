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Арбуз и дыня вызывают аллергию из-за перекрестной реакции на пыльцу амброзии и полыни

Арбуз и дыня являются потенциальными аллергенами, однако аллергические реакции на эти фрукты в большинстве случаев обусловлены перекрестной реакцией у людей с аллергией на пыльцу, особенно амброзии и полыни.

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